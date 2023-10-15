Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı
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Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde ikamet eden R.B'nin uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi. Yapılan aramada 375 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yürütülen çalışmalar sonucu Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde ikamet eden R.B'nin (45) uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.
Şüphelinin adresinde narkotik madde tespit köpeği "Duman"ın da katılımıyla yapılan aramada, 375 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa