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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, Tonya ilçesine bağlı Kalınçam Mahallesi'nde ikamet eden R.B'nin uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi. Yapılan aramada 375 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.