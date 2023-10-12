Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 818,6 Gram Esrar Ele Geçirildi

Trabzon'da jandarma ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Kozluca mahallesinde yapılan bir operasyonda, kasten yaralama suçundan aranan bir şahsın evinde uyuşturucu madde ve silah bulundu. Operasyonda 818,6 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 146 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Trabzon'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmayan Jandarma Narkotik Timleri ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) Ortahisar ilçesi Kozluca mahallesinde adli makamlarca hakkında kasten yaralama suçundan yakalama kararı bulunan M.A. (62) isimli şahısın saklandığı değerlendirilen evi takibe aldı. Şahısın yapılan takibinde evinde uyuşturucu madde ve silah bulundurduğu tespit edildi. M.A.'nın gözaltına alındığı operasyonda 818,6 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 146 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON