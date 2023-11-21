Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde, D.K. (34) ve 2 ayrı suçtan aranan A.A'nın (26) ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanma aparatı, 8,94 gram tütüne emdirilerek elde edilmiş sentetik uyuşturucu, 14 sentetik hap ve uyuşturucu madde öğütmek için kullanılan alet ele geçirildi.

Operasyonda, D.K. ve A.A. ile ikamette bulunan M.B. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.