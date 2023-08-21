Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 204 Hint keneviri bitkisi, metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğince uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 204 Hint keneviri bitkisi, bir miktar metamfetamin, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.