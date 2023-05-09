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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'un Maçka ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Trabzon'un Maçka ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin yapmış olduğu saha araştırmaları ve fiziki takipleri sonucu Maçka ilçesindeki Öğütlü mahallesinde yaşayan M.S. (57) isimli şahsın evinde silah parçaları ve uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Maçka İlçe Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda O.S.(35), O.S.(44) ve M.S.(68) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 50 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 204 adet tabanca fiseği, 8 adet mavzer fişeği ve 28 adet plastik tabanca kabzası ele geçirildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Trabzon 3. Sayfa Haberler

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