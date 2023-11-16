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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Trabzon'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda İ.S'nin üzerinde bulunan kubar esrarın ardından yapılan soruşturma sonucunda Y.K. ve Ü.A'nın uyuşturucu maddeyi sattığı tespit edildi. Polis ekipleri zanlıların evine düzenlediği operasyonda 140,55 gram kubar esrar ile 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Ü.A ve Y.K. gözaltına alındı.