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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda, saksılarda yetiştirilen 12 kök kenevir bitkisi bulundu. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.