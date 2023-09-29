Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan operasyonda, saksılarda yetiştirilen 12 kök kenevir bitkisi bulundu. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ve sahte alkollü içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
- Her odaya bir kenevir bitkisi
TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda evin odalarında saksılar içerisinde yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde Çilekli mahallesinde yaşayan N.T. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde üretimi yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince narkotik köpeğinin de katılımıyla şüpheli şahsın evine düzenlenen operasyonda 560 gram kubar esrar, 12 kök kenevir bitkisi, 45 litre sahte alkollü içki üretiminde kullanılan alkol, 200 ml. anason katkı maddesi ele geçirildi. N.T. isimli şahıs gözaltına alınırken, şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.