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Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı

Trabzon'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı
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Trabzon'da yapılan narkotik operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, 3 tabanca, bir tüfek ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar, Arsin ve Of ilçelerini kapsayacak şekilde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Özel Harekat polislerinin de katılım ile 11 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde bonzai, metamfetamin, çok sayıda sentetik hap, kubar esrar, skunk esrar, tütün ile karışık esrar maddeleri, uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik düzenek, biri kuru sıkı olmak üzere 3 adet tabanca, fişek ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında (TCK 188/3) uyuşturucu madde ticareti ve 6136 SKM suçlarından adli tahkikata başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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