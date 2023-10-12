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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kasten yaralama suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çeşitli çapta fişekler ele geçirildi.