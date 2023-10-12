Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı
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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kasten yaralama suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çeşitli çapta fişekler ele geçirildi.
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ortahisar ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde yaşayan ve hakkında "kasten yaralama" suçundan yakalama kararı bulunan M.A'yı (62) takibe aldı.
Zanlının evinde yapılan aramada, 818,6 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 146 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa