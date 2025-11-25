Trabzon'da Trafik Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, ilçede seyir halindeki Miraç Terzi'nin (24) yönetimindeki 61 ADP 625 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce hurdaya dönen araç içinden çıkarılan sürücü Miraç Terzi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON