Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon şehiriçi geçişi Ayasofya mevkii viyadük üzerinde Batuhan Karkaç yönetimindeki 61 AEZ 596 plakalı otomobilin lastiği patladı. Karkaç, lastiğin patlaması üzerine yol kenarına çekerek durdu. Lastikçi çağırmak üzere yakındaki bir lastikçiye yavaş yavaş giden araca arkadan hızla gelen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 61 ADV 626 plakalı otomobil çarptı. Kazada Batuhan Karkaç'ın kullandığı araçta bulunan Emine, Damla, Elif, ve Asya Fatoş Karkaç (6) ile diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa