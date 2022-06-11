Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon şehiriçi geçişi Ayasofya mevkii viyadük üzerinde Batuhan Karkaç yönetimindeki 61 AEZ 596 plakalı otomobilin lastiği patladı. Karkaç, lastiğin patlaması üzerine yol kenarına çekerek durdu. Lastikçi çağırmak üzere yakındaki bir lastikçiye yavaş yavaş giden araca arkadan hızla gelen ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 61 ADV 626 plakalı otomobil çarptı. Kazada Batuhan Karkaç'ın kullandığı araçta bulunan Emine, Damla, Elif, ve Asya Fatoş Karkaç (6) ile diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar Trabzon'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Sahil Yolu Ortahisar Trabzon 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title