Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre, Çarşıbaşı ilçe merkezinden Kovanlı mahallesine gitmekte olan Kemal Kul (69) yönetimindeki 61 VH 655 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 80 metrelik mesafede takla atarak şarampole sürüklenerek yuvarlanan araçta, aracın sürücüsü Kemal Kul olay yerinde hayatını kaybetti. Kul'un cenazesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşıbaşı Trabzon 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title