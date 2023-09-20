Trabzon'da Ticari Taksiye Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, husumetlisinin kullandığı ticari taksiye tabancayla ateş eden kişi yakalandı. Sürücünün yaralanmadığı olayda mermiler araca isabet etti. Şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerince gözaltına alındı.
Trabzon'da, husumetlisinin kullandığı ticari taksiye tabancayla ateş eden kişi yakalandı.
Ortahisar ilçesine bağlı Bulak Mahallesi'nde gece saatlerinde M.C. (24), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.A.T'nın (21) kullandığı ticari taksiye tabancayla ateş etti.
Sürücünün yaralanmadığı olayda mermiler araca isabet etti.
Olayın ardından kaçan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timlerince gözaltına alındı.
M.C'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa