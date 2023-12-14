Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Telefonla Dolandırıcılık: 230 Bin TL Dolandırıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'un Of ve Beşikdüzü ilçelerinde, kendilerini banka çalışanı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından 2 kişi toplamda 230 bin lira dolandırıldı. Mağdurların polise başvurmasıyla olay ortaya çıktı.

Trabzon'da tüm uyarılara rağmen telefonla dolandırıcılığın arkası kesilmiyor. Of ve Beşikdüzü ilçelerinde 2 kişi kendilerini banka çalışanı ve polis olarak tanıtan kişiler tarafından toplam 230 bin lira dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Of ilçesinde S.Y. (35) isimli kadın telefonla kendisini banka çalışanı olarak tanıtarak kredi talebi olup olmadığı ile ilgili araması üzerine dolandırıcıların tuzağına düştü. Telefonla kendisini arayan kişiye kredi onayı için telefonuna gelen onay kodunu gönderen kadın, daha sonra hesabını kontrol ettiğinde hesabından 155 bin TL paranın kendisine arayan şahsın verdiği hesaba gittiğini tespit etti. Daha sonra kendisini arayan numaraya ulaşmaya çalışan kadın, kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Beşikdüzü ilçesinde de Ş.D. (26) isimli kadın telefonla kendisini arayarak polis olarak tanıtan kişinin banka hesaplarından suç örgütüne para aktarımı olduğu yalanı ile dolandırıldı. Kendisine söylenen 75 bin 88 lirayı telefondaki kişinin bildirdiği hesaba aktaran Ş.D. daha sonra söz konusu kişiyi aradığında ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna giderek şikayette bulundu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beşikdüzü Trabzon Banka Dolandırıcılık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title