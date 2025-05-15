Trabzon'da Taş Kamyonu Devrildi, Yol Ulaşıma Kapandı

Trabzon'da Taş Kamyonu Devrildi, Yol Ulaşıma Kapandı
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Trabzon'un Araklı ilçesinde yol yapım çalışmalarında görevli taş kamyonu, dolgu malzemesini boşalttığı esnada devrildi. Kaza sonrası Trabzon-Bayburt yolu trafiğe kapandı.

Trabzon'un Araklı ilçesi Karadere yolu Kaşıkçı mevkiinde yol yapım çalışmalarında çalışan taş kamyonu dolgu malzemesi boşalttığı esnada devrildi. Kaza sonucu Trabzon- Bayburt yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, saat 10.30 sıralarında ilçenin Karadere Yolu Kaşıkçı mevkiinde yol yapım çalışmalarına katılan taş kamyonu, dolgu malzemesini boşalttığı esnada devrildi. Kazayı kamyon sürücüsü yara almadan atlatırken, devrilen kamyonu bulunduğu yerden kurtulmak üzere çalışma başlatıldı. Çalışma nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun ulaşıma açılması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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