Trabzon'da Sosyal Medya Dolandırıcılığı: Arkadaşının Hesabı Çalındı, 48 Bin TL Dolandırıldı

Trabzon'da bir kişi, arkadaşının sosyal medya hesabının çalındığından habersiz olarak istenilen hesaba 48 bin lira parayı çıkartınca dolandırıldı. Dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon'da bir kişi arkadaşının sosyal medya hesabının çalındığından habersiz 48 bin lira parayı istenilen hesaba çıkartınca dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da C.R. (48) isimli kişi arkadaşının sosyal medya hesabından 48 bin 380 TL borç para istenmesi üzerine belirtilen hesaba parayı yolladı. Daha sonra arkadaşının hesabının çalındığını öğrendiğinde dolandırıldığını anlayan C.R. karakola giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcıların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON