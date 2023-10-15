Trabzon'da Sınavsız Ehliyet Dolandırıcılığı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir kişi sınavsız ehliyet almak için uğraş verince dolandırıldı. İnternet üzerinden iletişime geçtiği şahıs tarafından dolandırılan kişi, polise şikayette bulundu.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir kişi sınavsız ehliyet almak için uğraş verince dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, A.Y (41) internet ortamında sınavsız ehliyet için iletişime geçtiği şahısla 6 bin 790 TL karşılığında anlaştı. Anlaştığı şahsın gönderdiği hesaba parayı yolladı. Bir süre sonra telefonla aradığında kendisine ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Olayla ilgili karakola şikayetçi olurken, inceleme başlatıldı. - TRABZON