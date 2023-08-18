Trabzon'da silahlı kavga: 2 kardeş yaralandı

Trabzon'un Araklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kardeş tedavi altına alındı.

Yolgören Mahallesi'nde S.D. ile akrabaları İ.B. ve A.B, arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D, silahla İ.B. ve kardeşi A.B'ye ateş etti.

Yaralanan kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.