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Trabzon'da Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırılan sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.