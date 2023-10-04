Trabzon'da Şarampole Devrilen Kamyonun Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Trabzon'un Hayrat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırılan sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Trabzon'un Hayrat ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kılavuz Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.
Toprak örtüsüyle kapanan yolda temizleme çalışmalarını sürdüren Hayrat Belediyesi çalışanı Yaşar Kılıçarslan'ın (44) kullandığı 61 FF 908 plakalı kamyonet şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kılıçarslan kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.