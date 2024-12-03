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Trabzon'da Sahte Alkol Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Trabzon'da Sahte Alkol Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Trabzon'da yapılan jandarma operasyonunda, iki şahsın evinde litrelerce sahte alkol ve alkol yapım kitleri ele geçirildi. Operasyonda 44 litre sahte alkol ve 70 litre bandrolsüz etil alkol bulundu.

Trabzon'da iki şüphelinin evinde yapılan aramada litrelerce sahte alkol, alkol yapım kiti ve alkol test kiti ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları çerçevesinde Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan ve Çukurçayır mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonda, R.G. ve F.G. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 44 litre sahte alkol, 70 litre bandrolsüz etil alkol, 6 şişe alkol yapım kiti, 2 adet alkol test kiti.

Operasyon sonucu yasa dışı olarak üretilmiş alkollü içkilere ve alkol üretiminde kullanılan malzemelere el konulurken, 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı açıklandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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