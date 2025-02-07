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Trabzon'da Park Halindeki Araç Bahçeye Devrildi

Trabzon'da Park Halindeki Araç Bahçeye Devrildi
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kadın ve oğlunun yaralandığı trafik kazası güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Park halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yandaki sitenin bahçesine devrildi. Yaralılar hastanede tedavi altında.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde önceki gün bir sitenin bahçesinde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ilçenin Çukurçayır mahallesinde meydana geldi. T.Ş. (36), 34 MAS 737 plakalı otomobilini park etmeye çalıştığı sırada kontrolü kaybederek yandaki sitenin bahçesine devrildi. Kaza anı sitenin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde aracın kontrolden çıkarak yamaçtan yandaki sitenin bahçesine uçması yer alıyor. Kazada yaralanan anne ve oğlu M.Ş'nin, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ndeki tedavileri ise sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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