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Trabzon'da Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyonu: 4 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

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3. Sayfa Haberleri

Trabzon'da gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele uygulamalarında yapılan operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda, kubar esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenekler ile 24 bin 750 lira ele geçirildi.

Trabzon'da düzenlenen narkotik suçlarla mücadele uygulamalarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, 17,57 gram kubar esrar, 5,31 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, 6 uyuşturucu kullanmaya yarayan cam düzenek ile 24 bin 750 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Trabzon Operasyon 3. Sayfa Haberler

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