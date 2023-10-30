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Trabzon'da Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyonu: 4 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Trabzon'da gerçekleştirilen narkotik suçlarla mücadele uygulamalarında yapılan operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda, kubar esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanmaya yarayan düzenekler ile 24 bin 750 lira ele geçirildi.