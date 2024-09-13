Trabzon'da Motosiklet Kazası: Sürücü Metrelerce Sürüklendi, Yaya Hayatını Kaybetti

Trabzon'da dün akşam meydana gelen motosiklet kazasında sürücü metrelerce sürüklenmiş, çarptığı kişi ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan Ekrem Demircioğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde balıkçı barınaklarından çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Ekrem Demircioğlu'na (58) Trabzon'dan Rize istikametine motosikletle seyir halinde olan Sefer A. çarptı. Kazada yaralanan Demircioğlu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken motordan düşen sürücü Sefer A. ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekrem Demircioğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON