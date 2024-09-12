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Trabzon'da Motosiklet Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralandı

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Trabzon'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklenmesi kameralara yansıdı.

Trabzon'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi ağır yaralanırken, motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklenmesi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi'nde akşam saatlerinde balıkçı barınaklarından çıkıp karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ekrem Demircioğlu'na Trabzon'dan Rize istikametine motosikletle seyir halinde olan Sefer A. çarptı. Kazada yaralanan Ekrem Demircioğlu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, motordan düşen sürücü Sefer A. ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından sürücünün motosikleti ile metrelerce sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan Ekrem Demircioğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Motosiklet trabzon 3-sayfa Güncel Yaşam

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