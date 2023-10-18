Trabzon'da Metruk Binada Kadını Öldüren Şüpheli Gözaltına Alındı

Trabzon'da metruk binada kafasına aldığı darbeyle hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından yapılan çalışmalarda, cinayet şüphelisi olarak cezaevinden izinli olarak çıkan bir kişinin tespit edildiği belirtildi.

Trabzon'da, metruk binada kafasına aldığı darbeyle hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu kadını öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi Mahallesi'nde metruk bir binada bulunan kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yapılan otopside, yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın (67) kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, kadınla son olarak cezaevinden izinli olarak çıkan M.B'nin (49) görüştüğü tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliğince düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.