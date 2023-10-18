Trabzon'da Metruk Binada Ceset Bulundu

Trabzon'da metruk bir binada Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın cesedi bulundu. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan M.B.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay, 10 Ekim'de Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın cesedi, metruk bir binada polis ekiplerince bulundu. Otopside, kadının başına vurulan sert bir cisimle öldürüldüğü belirlendi. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mamisheva'nın son olarak cezaevinden izinli çıkan M.B. ile görüştüğünü tespit etti. M.B. cinayet şüphesi ile gözaltına alındı. Hakkında 12 ayrı suçtan kayıt bulunan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.