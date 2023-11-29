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Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye ceza

29 Kasım 2023 12:11 Son Güncelleme: 12:12 Abone Ol

Trabzon'un Yomra ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.