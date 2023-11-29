Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye ceza

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'un Yomra ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Yomra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Ahlak Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Operasyon Trabzon Yerel Ceza Suç Operasyon 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title