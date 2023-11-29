Trabzon'da kumar oynayan 5 kişiye ceza
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Trabzon'un Yomra ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.
Trabzon'un Yomra ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Yomra Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 20 bin 275 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa