Haberler ›› 3. Sayfa ›› Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye ceza uygulandı

Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye ceza uygulandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerine yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı ve cezalandırıldı. Yakalanan kişilere 16 bin 220 lira ceza kesilirken, ayrıca 790 lira ve oyun kağıtlarına da el konuldu. İşletme sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.