Trabzon'da kumar oynayan 4 kişiye ceza uygulandı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kumar oynatılan bir iş yerine yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı ve cezalandırıldı. Yakalanan kişilere 16 bin 220 lira ceza kesilirken, ayrıca 790 lira ve oyun kağıtlarına da el konuldu. İşletme sahibi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Trabzon'da kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ortahisar ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.
Kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı, 790 lira ve oyun kağıtlarına ise el konuldu.
İşletme sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa