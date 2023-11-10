Trabzon'da kumar operasyonunda 4 kişiye ceza
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapılan kumar operasyonunda 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında da işlem yapıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar operasyonunda, 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.
Kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı, bir miktar paraya da el konuldu.
İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa