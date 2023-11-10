Trabzon'da kumar operasyonunda 4 kişiye ceza

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapılan kumar operasyonunda 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında da işlem yapıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kumar operasyonunda, 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.

Kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı, bir miktar paraya da el konuldu.

İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.