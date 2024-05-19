Trabzon'da korkutan araç yangını
Trabzon'un Araklı ilçesinde yürekleri ağza getiren bir araç yangını çıktı. Türkeli Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil elektrik aksamından çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde park halindeki bir otomobil çıkan yangında küle döndü.
Türkeli Mahallesi'nde Esat Danışmaz'a ait Volkswagen marka otomobilde park halindeyken elektrik aksamından kaynakladığı tahmin edilen yangın çıktı. Yangın itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON