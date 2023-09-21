Trabzon'da kendisini darbeden kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşanan olayda, S.K. isimli kadın kendisini darbeden kocasını bıçakla yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kocanın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Gözaltına alınan kadının daha önce de kocası hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıktı.