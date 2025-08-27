Trabzon'da Kaybolan 13 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Trabzon'un Of ilçesinde denizde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Dün, saat 17.30 sıralarında Of sahili Kalealtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki S.H.H. isimli çocuk deniz kenarında dururken dalgaların aniden gelmesiyle denize doğru çekildi. Denizin aşırı dalgalı olması nedeniyle çocuk bir anda gözden kayboldu.

Dün akşamdan bu yana polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam etti. Bugün sabah 10.00 sıralarında polis dalgıç ekipleri tarafından cesede ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuna çıkartılan çocuğun cesedi otopsi işlemleri için Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - TRABZON