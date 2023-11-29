Trabzon'da Kargo Şirketi Çalışanına Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tartıştığı kargo şirketi çalışanına kurşun yağdıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Toklu mahallesinde bulunan bir kargo şubesinde çalışmakta olan A.G., R.Y., ve E.İ. adlı çalışanlara yönelik olarak Y.A. adlı şahıs tarafından gerçekleştirildi. Silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan Y.A. isimli şahıs Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından sevk edildiği Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Silahla Tehdit "suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON