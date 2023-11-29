Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Kargo Şirketi Çalışanına Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kargo şubesinde çalışanlara yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde tartıştığı kargo şirketi çalışanına kurşun yağdıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Toklu mahallesinde bulunan bir kargo şubesinde çalışmakta olan A.G., R.Y., ve E.İ. adlı çalışanlara yönelik olarak Y.A. adlı şahıs tarafından gerçekleştirildi. Silahlı saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan Y.A. isimli şahıs Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından sevk edildiği Trabzon Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Silahla Tehdit "suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortahisar Trabzon 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title