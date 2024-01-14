Trabzon'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi öldü.

Olay ilçenin Hızırbey mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Savaş Terzi'den haber alamayan yakınları, 112'ye ihbarda bulundu. Eve giden polis ve sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde buldukları Terzi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Terzi'nin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON