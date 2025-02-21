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Trabzon'da Kar Yağışı Sonrası Otomobil Buzlu Yolda Kayarak İnşaat Alanına Düştü

Trabzon'da Kar Yağışı Sonrası Otomobil Buzlu Yolda Kayarak İnşaat Alanına Düştü
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Trabzon'un Beşirli mahallesinde etkili olan kar yağışı sonrası kaygan yolda kontrolünü kaybeden otomobil, inşaat halindeki binanın zeminine düştü. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrası buzlanan yolda kayan bir otomobil, inşaat halindeki binanın zeminine düştü. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı şehir merkezinde etkili oldu. Eksi derecelere düşen hava sıcaklığının ardından buzlanan yolda ilerleyen N.Ş.A. yönetimindeki Skoda marka Scala model otomobil kaymaya başladı. Buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil inşaat halindeki bir binanın zeminine düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü N.Ş.A. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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