Trabzon'da Kamyon Tabela ile Çarpıştı

Trabzon'da seyir halindeki kamyonun damperi açılarak yönlendirme tabelasına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında Karadeniz Sahil yolu üzerinde bulunan N.C. yönetimindeki 06 ELU 440 plakalı kamyon, Trabzon Limanı yakınlarında damperinin havaya kalkması sonucu yol üstünde bulunan tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabelanın bir kısmı kırılırken kamyonda hasar meydana geldi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

Karadeniz Sahil yolunda ulaşım tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken liman girişindeki trafik akışı, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede normale döndü. - TRABZON