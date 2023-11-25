Trabzon'da Kadın Dolandırıcılara 740 Bin TL, Otomobil Dolandırıcılarına 450 Bin TL Kaptırdı

Trabzon'da yaşayan bir kadın kendini savcı olarak tanıtan bir dolandırıcıya 740 bin 200 TL'sini kaptırırken, başka bir olayda ise iki kişi beğendikleri otomobile 450 bin TL kapora yollayarak dolandırıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü olaylarla ilgili çalışma başlattı.

Trabzon'da yaşayan bir kadın kendini savcı olarak tanıtan şahsa 740 bin 200 TL'sini kaptırırken, bir başka yaşanan olayda ise iki kişi beğendikleri otomobile 450 bin TL kapora yollayarak dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'da kendisini savcı olarak tanıtan bir şahıs, A.B. (44) isimli kadını telefon ile arayarak hesabından kredi kullanımı sonucu adli olarak takibe düştüğünü söyledi. Bu işlemi yapan şahıslara operasyon yapacaklarını söyleyen şahıs, A.B.'den hesabına 740 bin 200 TL yollaması gerektiğini söyledi. Şahsın söylediği hesaba parayı aktaran A.B. bir süre sonra aradığı numaraya ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan A.B. emniyete giderek şikayette bulundu.

Kapora dolandırıcılığı

Trabzon'da gerçekleşen bir başka dolandırıcılıkta ise A.Y. (47) ve Y.A. (33) isimli kişiler araç satın almak istedi. İnternet ortamında beğendikleri bir otomobili satın almak için iletişime geçtikleri şahıs ile 550 bin TL'ye anlaşan kişiler, şahsın gönderdiği hesaba 450 bin TL gönderdi. Geri kalan 100 bin TL'yi de elden vereceklerini söyledikleri şahsa bir süre sonra ulaşamayan kişiler dolandırdıklarını anlayarak emniyete başvurdu.

Şehirde gerçekleşen iki dolandırıcılık olayı ile ilgili Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. - TRABZON