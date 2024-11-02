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Trabzon'da Kaçak Sigara İmalathanesine Baskın

Trabzon'da Kaçak Sigara İmalathanesine Baskın
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Ortahisar ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın ev ve işyerinde düzenledikleri baskında çok sayıda kaçak sigara ve sigara sarma makineleri ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekipleri kaçak sigara imalathanesine baskın düzenlerken, sigara sarma makineleri ile çok sayıda tütün ve kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden A.E.K. isimli şahsın ev, işyeri, depo ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 57 gram esrar, 3 adet otomatik sigara sarma makinesi, 26 bin 300 dolu makaron ile çok sayıda kaçak bandrolsüz sigara, puro ve tütün ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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