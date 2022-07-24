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Trabzon'da intihar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trabzon'da intihar

Trabzon'un Sürmene ilçesinde emekli bir öğretmen bu sabah oturduğu apartmanın 7. katından atlayarak intihar etti.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde emekli bir öğretmen bu sabah oturduğu apartmanın 7. katından atlayarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yemişli mahallesi 100 Evler Sitesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve son zamanlar da sağlık sorunları bulunduğu öğrenilen 3 çocuk babası 65 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Yakupoğlu bugün sabah saatlerde oturduğu apartmanın 7. katındaki dairesinden atladı. Sürmene İmam Hatip Lisesi eski müdür yardımcısı olduğu öğrenilen Yakupoğlu düştüğü yerde hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sürmene Trabzon 3. Sayfa Haberler

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