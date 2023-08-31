Trabzon'da İnternet Dolandırıcılığı: 30 Bin TL Dolandırıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, internet üzerinden anlaştığı kişiye 30 bin TL para gönderdikten sonra dolandırıldı. Dolandırılan kişi polise başvurarak şikayetçi oldu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi internet ortamında anlaşarak 30 bin lira para yolladığı kişi tarafından dolandırıldı.

Olay ilçenin Fatih mahallesinde yaşandı. A.Ç. (37) isimli kadın internet ortamında ev kiralamak için iletişime geçtiği şahısla depozito, emlakçı komisyonu ve bir kira bedeli olarak toplam 30 bin TL karşılığında anlaştı. anlaştığı şahsın hesabına parayı çıkartan A.Ç., şahısla tekrar irtibata geçmek istediğinde ulaşamadı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan A.Ç. polise giderek şikayetçi olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON