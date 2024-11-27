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Trabzon'da Hırsızlık Baskınında Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Trabzon'da Hırsızlık Baskınında Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi
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Maçka ilçesinde Jandarma tarafından yapılan baskında, 100'ün üzerinde çalıntı eşya bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ve malzemeler sahiplerine teslim edilmek üzere sergilendi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde hırsızlık şüphesi üzerine yapılan baskında ele geçirilenler İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bahçesini doldurdu. Evlerden çıkan 100'ün üzerindeki çalıntı malzeme arasında tüfekten fotokapana, beyaz eşyadan ayı savara çok sayıda eşya dikkat çekerken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timlerince Maçka ilçesinin Kiremitli mahallesinde 5 ayrı adreste meydana gelen evden hırsızlık olaylarının fail ve faillerinin yakalanması maksadıyla yapılan araştırmada, ilçenin Yukarıköy mahallesinde 6 evde, Yeşiltepe mahallesinde bir evde, Sukenarı Mahallesinde bir evde olmak üzere toplamda 13 evde hırsızlık olayının aydınlatılmasını sağladı. A.Ö., O.B. ve İ.B. isimli şahıslar olayın şüphelileri olarak tespit edilirken, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden A.Ö., O.B., İ.B. isimli şüpheli şahısların ev ve depolarında yapılan aramada 3 adet tüfek, bir adet kurusıkı tabanca, fişek, 4 adet cep telefonu, 2 adet fotokapan, fotoğraf makinesi, 3'er adet buzdolabı ve çamaşır makinesi, ocak, fırın, 12 tane televizyon, bilgisayar monitörleri, ısıtıcılar, oto teypleri, ütüler, elektrikli süpürgeler, tüpler, ayı savar makineler ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

Çalıntı malzemeler Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde sahiplerine teslim edilmek üzere sergilenirken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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