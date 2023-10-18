Trabzon'da Gürcü kadın sert cisimle vurularak öldürüldü, bir kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası kadınla son olarak cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen M.B.'nin (49) görüştüğü belirlendi. 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulunurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay ilçenin Çömlekçi mahallesinde meydana geldi. Metruk bir binada bulunan kadın cesedi emniyeti harekete geçirdi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopside başına sert bir cisimle vurularak 10 gün önce öldürüldüğü belirlenen kadının 67 yaşındaki Gürcü asıllı Banesha Mamisheva olduğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası kadınla son olarak cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen M.B.'nin (49) görüştüğü belirlendi. 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON