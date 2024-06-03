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Trabzon'da genç intihar etti

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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir genç, bileklerini keserek intihar etti. 16 yaşındaki Umut Yıldırım'ın ölümüyle ilgili inceleme devam ediyor.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir genç bileklerini keserek intihar etti.

Olay ilçenin Merkez Mahallesi Deniz Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Yıldırım ailesinin 16 yaşındaki çocukları Umut Yıldırım (16) dün akşam evine gitmeyince ailesi telaşa kapıldı. Yapılan aramalar sonucunda genç çocuk bulunamazken, bugün sabah saatlerinde oturdukları binanın bodrum katında bileklerini keserek intihar etmiş şekilde bulundu. Saffet Çebi Lisesi 10. sınıf öğrencisi Umut Yıldırım'ın ölümü ile ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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