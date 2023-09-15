Trabzon'da gelin alma töreninde kurşun sıkan magandayı jandarma tespit etti

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde gelin alma merasiminde evden çıkan gelinin eline silah alarak havaya ateş eden kardeşi jandarma ekiplerince yakalandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinin Yeniay mahallesi Baştımar mevkiinde düğün öncesi gelin alma merasiminde gelin ile birlikte evden çıkan kardeşi eline aldığı tabanca ile havaya peş peşe ateş etti.

Meşaleler eşliğinde evden çıkan gelini bekleyen çevredeki vatandaşlar da tabanca ile havaya ateş ederken, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sürmene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin T.D.C.olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli şahsın evinde yapılan aramada olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli T.D.C. isimli şahıs hakkında 'Genel Güvenliği Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.