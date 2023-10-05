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Trabzon'da Fuhuş Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, Çömlekçi Mahallesi'nde cinsel içerikli tekliflerle çevreyi rahatsız eden 8 kadın yakalandı. Şüpheliler, zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi ve kişi başı 617 lira idari para cezası uygulandı.