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Trabzon'da Fuhuş Operasyonunda 8 Kişi Gözaltına Alındı

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Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, Çömlekçi Mahallesi'nde cinsel içerikli tekliflerle çevreyi rahatsız eden 8 kadın yakalandı. Şüpheliler, zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi ve kişi başı 617 lira idari para cezası uygulandı.

Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, cinsel içerikli tekliflerle çevreyi rahatsız eden 8 kadın yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında, kişi başı 617 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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