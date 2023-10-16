Trabzon'da Fuhuş Operasyonu: 9 Kadın Yakalandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyon kapsamında fuhuşa zorladığı tespit edilen 3 kişi de gözaltına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fuhuş yaptıkları belirlenen 9 kadın polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren 2 işletme ve Çömlekçi mahallesinde yapılan denetimlerde fuhuş yapmak amacıyla bulunan 9 kişi ile birlikte oldukları şahıslar ve yer temin eden şahıslar yakalandı. Fuhuş yaptığı tespit edilen 9 kadın zührevi hastalık taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için hastaneye sevk edilirken, kadınları fuhşa zorladığı belirlenen ve gözaltına alınan 3 kişi hakkında " Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Operasyonla ilgili düzenlenen evrakların gerekli idari işlemler için Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonuna gönderileceği bildirildi. - TRABZON