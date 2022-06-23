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Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trabzon'da Fuhuş Operasyonu

Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Ekiplerinin fuhuşla mücadelesi sürüyor.

Trabzon'da Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Ekiplerinin fuhuşla mücadelesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, adli makamlardan alınan izin sonrası Ortahisar ilçesinde iki farklı ikamette fuhuş yapmak amacıyla bulunduğu tespit edilen biri yabancı uyruklu 4 şahıs, birlikte oldukları şahıslar ve yer temin eden kişilerle birlikte yakalandı. Şahıslar hakkında fuhşa teşvik aracılık ve zorlama suçundan soruşturma başlatılırken, yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere ilgili kuruma teslim edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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