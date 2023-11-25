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Trabzon'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

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Trabzon'da 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. E.A'nın Arsin ilçesinde işlenen cinayet dolayısıyla hüküm giydiği belirtildi.

Trabzon'da, hakkında 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince yapılan çalışmada, "cinayet" suçundan 19 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A'nın (43), Sürmene ilçesinde olduğu tespit edildi.

İlçede saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalanan E.A, jandarma ve adliyedeki işlemlerin ardından tutuklandı.

E.A'nın, Arsin ilçesinde 2010'da işlenen cinayet dolayısıyla hüküm giydiği belirtildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Jandarma Trabzon Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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