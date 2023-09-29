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Trabzon'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'da, evinde saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Timleri tarafından yapılan aramalarda, kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi.