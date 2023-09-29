Trabzon'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da, evinde saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Timleri tarafından yapılan aramalarda, kenevir ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Trabzon'da, evinde saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Ortahisar ilçesine bağlı Çilekli Mahallesi'nde N.T'nin (70) evinde arama yaptı.
Narkotik madde tespit köpeği "Limon"un da katıldığı aramalarda, 560 gram kubar esrar, 12 kök kenevir, 45 litre sahte içki üretiminde kullanılan alkol, 200 mililitre de anason katkı maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa