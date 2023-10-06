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Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da yapılan fuhuş operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otel ve ikamette fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı ve zührevi hastalıklar taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesi için hastaneye sevk edildi.